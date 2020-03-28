35 людей інфікувалося коронавірусом у Монастириському районі. Перший випадок зараження стався 12 березня. Втім, епідеміологам дотепер не вдалося встановити джерело поширення інфекції.

Раніше коронавірус на Тернопільщині діагностували шляхом виключення грипу. Якщо підтверджувався бодай один штам грипу, ймовірність коронавірусу виключали. Через це невчасно діагностували небезпечну інфекцію у медсестри з Монастириського району. Спочатку в жінки виявили грип, але потім стало відомо, що вона підхопила і коронавірус, – повідомив голова Монастириської районної ради Володимир Данилюк. До цього часу вона встигла заразити кількох лікарів, а також контактувала зі значною кількістю людей.

«Серед хворих коронавірусом — 7 лікарів, 7 медсестер, 6 молодших медсестер, 2 держслужбовці, 1 священик, 1 завдитсадком, 1 дитина. Досить багато контактних осіб тих, що захворіли коронавірусом — це родичі, сусіди. Стан здоров’я священика, який першим потрапив до інфекційної лікарні розцінюється як стан середньої важкості. Ще двоє пацієнтів мають стан між легкою і середньою формою. Алгоритм лікування відбувається однаково в усіх закладах, оскільки він передбачений наказом Міністерства охорони здоров’я. Загалом практикується симптоматичне лікування».

Додамо, у Монастириській лікарні бракує медичних засобів для боротьби з коронавірусом. Допомагати медичним працівникам взялися волонтери. Вони збирають кошти та медичні засоби, необхідні при лікуванні небезпечної інфекції.

Софія Романська

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