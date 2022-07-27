Правоохоронці Тернопільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства вчиненого щодо мешканки міста. Жінка хотіла допомогти своїй подрузі з коштами, однак стала жертвою шахраїв.

Потерпіла розповіла, що до неї в одній із соціальних мереж надійшло повідомлення від знайомої, яка просила про допомогу. Приятелька попрохала краянку позичити їй грошові кошти в розмірі 5500 гривень. За псевдоверсією, кошти вона пообіцяла повернув в найкоротші строки. Заявниця погодилася й переказала необхідну суму. Однак вже через деякий час до неї зателефонувала знайома й розповіла, що її сторінку в соціальній мережі зламали й вона немає ніякого відношення до відправленого від її імені повідомлення.

Відомості про подію поліцейські внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці радять у разі отримання такого повідомлення зателефонувати цій людині і запитати про надсилання подібного прохання. Водночас для уникнення проблем із шахраями необхідно :

• не надавати особистої інформації на незнайомих сайтах, що стосується паспортних і платіжних даних, номеру телефона, логінів тощо;

• не робити великих передоплат при покупці в інтернет-магазинах та використовувати післяплату;

• не користуватися підозрілими сервісами або пропозиціями інших людей, зокрема, щодо швидкого заробітку або кредитів;

• перевіряти прохання про матеріальну допомогу, навіть якщо вони надходять з акаунтів знайомих людей.

• встановлювати подвійну аутентифікацію на месенджерах;

• в разі підозри щодо зламу сторінки – припиняти всі сесії месенджера на всіх пристроях через налаштування.

Якщо ви все-таки потерпіли від рук аферистів, не зволікайте, телефонуйте в поліцію.