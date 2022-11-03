Наречений тернополянки Анастасії Крисак 5 місяців в полоні. Назар – військовослужбовець полку “Азов”. Про те, що він у полоні, дівчина дізналася від його побратимів.

5 місяців чекає нареченого з російського полону тернополянка Анастасія Крисак. Він перестав виходити на зв’язок з 19 травня, повідомляє Суспільне.

“Ми з ним останній раз спілкувалися на момент виходу із “Азовсталі”. Це було 19 травня. Більше я нічого не знаю, лише бачила його на відео. У пабліках російських. Там було відео, де вони знімали полонених, я побачили, що він здоровий на вигляд. Більше я нічого не знаю. Знаю лише те, що після теракту в Оленівці його там не було. З ним все гаразд, про це казали хлопці, які вже повернулися з полону”, – каже Анастасія Крисак.

Анастасія розповідає, що російська сторона підтвердила перебування Назара в їхньому полоні.

“Я за себе зараз не думаю. Думаю, як йому там щодня. Чекаю, коли його обміняють і повернуть додому. Вони там повністю в інформаційному вакуумі. Більше того, там ведеться інформаційна пропаганда. На них психологічно тиснуть. Ми всі знаємо, як діє Росія. Тому я більш хвилююся за його психологічний стан, як йому там”, – каже Анастасія.

Анастасія і Назар разом 3 роки. Коли військовий повернеться, планують одружитися.