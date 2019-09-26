З тяжкими тілесними ушкодженнями потрапив до медзакладу дев’ятнадцятирічний житель Шумського району.

Як повідомляють у поліції, він разом з товаришем повертався із сусіднього села. Там хлопці святкували день народження знайомої. Обидвоє були на скутерах, але без шоломів. Односелець потерпілого каже, що вони випивали спиртні напої. Додому поверталися після опівночі.

Що товариша нема позаду підліток помітив за деякий час, між селами Стіжок та Угорськ. Коли повернувся назад, то побачив, що друг лежить без свідомості поруч зі своїм транспортним засобом. Він викликав швидку та поліцію.

Потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення.