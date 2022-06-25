“Друзів викликали, а його – ні, тому він сам пішов у військкомат”: на Тернопільщині попрощалися із воїном і патріотом Романом Смосюком

На Тернопільщині сьогодні попрощалися із загиблим Героєм, мешканцем Борсуківської громади Романом Смосюком.

Про це повідомили на сторінці громади у Фейсбуці.

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“Борсуківська громада прощається з нашим Героєм, мужнім захисником, сміливим воїном та патріотом – Смосюком Романом Олеговичем.

У рідному домі його чекала мама, сестра, маленький похресник та бабуся.

Роман, як розповів його близький друг, сам пішов у військкомат, оскільки його друзів викликали на комісію, а його – ні. Не вагаючись прийняв рішення, що теж буде разом із ними у лавах тих, хто хоче боронити Україну від ворога.

Друзі про Романа відгукуються як про душу компанії, він був надійним товаришем, який завжди допомагав, виручав та підтримував.

Все ще не можуть повірити, що його більше немає…

Наша громада знову у скорботі та на колінах перед Героєм”.

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