На Тернопільщині виявили останки Юрія Семенюка, який зник ще 17 років тому.
Про це у Фейсбуці повідомив Андрій Савчук.
Він розповів, що тіло Юрія закопали на смітнику у селі Гнилички троє його друзів. Загиблого нібито вбито струмом, а товариші злякалися, що їх звинуватять у вбивстві.
“Три товариші загиблого вирішили приховати тіло і закопали на смітнику у селі Гнилички Тернопільської області.
Недавно один із учасників цеї трагічної справи розповів і зізнався, що Юру Семенюка вбило струмом. Друзі загиблого злякалися і тіло роздягнули, а речі спалили. Сам труп зарили у смітті”, – написав чоловік.
Криміналісти проводять розслідування цієї справи.
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