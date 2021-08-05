Друзі закопали на смітнику: на Тернопільщині знайшли рештки чоловіка, котрий зник ще 17 років тому. ВІДЕО 18+

На Тернопільщині виявили останки Юрія Семенюка, який зник ще 17 років тому.

Про це у Фейсбуці повідомив Андрій Савчук.

Він розповів, що тіло Юрія закопали на смітнику у селі Гнилички троє його друзів. Загиблого нібито вбито струмом, а товариші злякалися, що їх звинуватять у вбивстві.

“Три товариші загиблого вирішили приховати тіло і закопали на смітнику у селі Гнилички Тернопільської області.

Недавно один із учасників цеї трагічної справи розповів і зізнався, що Юру Семенюка вбило струмом. Друзі загиблого злякалися і тіло роздягнули, а речі спалили. Сам труп зарили у смітті”, – написав чоловік.

Криміналісти проводять розслідування цієї справи.