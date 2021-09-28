Тернопільським апеляційним судом залишено без змін постанову Бучацького районного суду, якою визнано винним та притягнуто до адміністративної відповідальності колишнього Стінківського сільського голову Бучацького району Тернопільської області за ч. 1 та ч. 2 ст. 172 – 7 КУпАП за вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією.

З’ясовано, що посадовець органу місцевого самоврядування не повідомив у встановленому законом порядку про наявність у нього реального конфлікту інтересів при розгляді питань та прийнятті участі у голосуванні на сесіях ради про встановлення умов його оплати праці, надання дозволу на складення технічної документації на земельну ділянку дружині, надання дозволу на здачу в оренду частини нежитлового приміщення зятю та вчинив дії в умовах реального конфлікту інтересів, проголосувавши за ці рішення

За принципової позиції прокурорів Бучацької окружної прокуратури та галузевого відділу обласної прокуратури на винну особу накладено стягнення у вигляді штрафу у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Рішення суду набрало законної сили та оскарженню не підлягає.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.