Один з найбільших українських військово-морських кораблів переназвуть в честь містечка на Тернопільщині. Стара назва судна – «Шостка», та вже скоро її планують змінити на «Збараж».

Масштаби корабля вражають: понад 87 метрів у довжину і майже 15 в ширину, повідомляють Т1 Новини. Це друге за розмірами судно в Україні і одна з головних морських оборонних одиниць в нашій державі, зазначили військові.

Рішення про переіменування корабля попередньо підтримали на сесії Збаразької міської ради. Окрім того, делегація з Тернопільщини в Одесі підписала договір про співпрацю з командуванням військово-морських сил України. Міський голова Збаража Роман Полікровський розповів, у рамках домовленостей студенти місцевого військового коледжу зможуть відточувати практичні навички на кораблі, а сам Збараж стане містом-партнером для морських сил в різних проєках.

Вже восени студенти військового коледжу поїдуть до Одеси, аби попрактикуватися і спробувати свої сили у морській військовій підготовці. У закладі наголосили, надалі такі поїздки і навчання на кораблі, який скоро носитиме назву «Збараж», стануть постійними. Для майбутніх військових це нагода спробувати свої сили і попрактикуватися на одному з кращих суден нашої країни.

Підтримують тих, хто боронить наш спокій і ціною власних життів захищають мільйонів. У Збаражі пишаються тим, що назву їхнього міста носитиме таке масштабне судно.