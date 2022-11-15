58 000 гривень – саме стільки невідома особа привласнила, знявши гроші з карткового рахунку жителя обласного центру. Правоохоронці Тернопільського РУП проводять розшукові заходи, аби встановили афериста.

Потерпілий розповів, що в мережі «Instagram» йому надійшло повідомлення від знайомого, який просив про допомогу. Він запевнив краянина, що надішле йому 30 000 гривень, з яких тернополянин 10 000 гривень мав перерахувати на аккаунт спортивних ставок, а решту на банківський рахунок. Чоловік не відмовив, тож зразу повідомив другу-аферисту реквізити банківського рахунку, персональні дані та мобільний телефон. Натомість пройдисвіт повідомив, що йому зателефонують працівники банку, аби він підтвердив транзакцію. Житель обласного центру зробив, все що потребував аферист. Згодом краянин виявив, що його мобільний додаток банку заблоковано. Звернувшись в відділення банку, він дізнався, що з його електронного гаманця зняли всі гроші.

Того ж дня йому надійшло повідомлення від друга. Він повідомив, що аферист створив копію його акаунту зі всіма його фотографіями та розсилав повідомлення з проханням допомогти матеріально. Тоді краянин збагнув, що потрапив в шахрайську пастку й звернувся за допомогою в поліцію.

Відомості про подію правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.