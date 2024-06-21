Протягом доби рятувальники ліквідували дві пожежі та виявили артснаряд АС-75 мм часів Другої світової війни.

Зокрема, ліквідували пожежу сміття та дров на відкритій території на площі 5 м. кв. у Тернополі на вулиці Будного. А також пожежу господарської будівлі на території приватного домогосподарства у селі Мишковичі. Там вогнем знищено покриття та перекриття господарської будівлі на площі 70 м. кв., речі домашнього вжитку, господарський інвентар. Під час гасіння пожежі врятовано дві житлових будівлі.

Окрім цього, у Бережанах на узбіччі дороги виявлено артснаряд АС-75 мм часів Другої світової війни. Знахідку вилучено та знищено у безпечному місці шляхом контрольованого підриву.