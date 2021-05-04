З 15 травня Тернопільський академічний обласний український драматичний театр імені Тараса Шевченка відновлює роботу. Цього місяця для глядачів планують показати прем’єру «Любов без гриму».

Цю ліричну комедію у театрі підготували ще до Міжнародного дня театру та через карантин її показ відтермінували. Як розповів режисер-постановник вистави В’ячеслав Жила, це цікава, неординарна, пригодницька постановка у незвичному обрамленні. Вона про те, що завжди цікавить публіку: як живуть артисти, що з ними відбувається, які вони. І про справжню любов – без гриму.

«Акторський вік – короткий, – йдеться в анонсі комедії. – Слава, прем’єри, визнання, квіти, подарунки, світські вечірки не замінять любові. Одного дня ти прокинешся самотньою і розмовлятимеш у дзеркалі… із собою… Майже детективний сюжет, який не лише розкриє любовне листування з найнеочікуванішим фіналом, а й відкриє завісу справжніх акторських пристрастей, інтриг, усіх таємниць дивовижного театрального закулісся».

Заслужений діяч мистецтв України В’ячеслав Жила не тільки поставив виставу, а й зробив для неї музичне оформлення. Сценографію та костюми розробив заслужений художник України Григорій Лоїк. Танцювальні номери, які відображають емоцїі героїв вистави підготувала режисер з пластики Наталія Олексів. Виставу ведуть Віталій Луговий та Юрій Черненко. Лірична комедія йде без антракту і триває годину і двадцять хвилин. Прем’єрні покази відбудуться 15, 16, 19, 20 і 23 травня. Початок вистав о 19-ій годині. Покази відбуватимуться за всіма карантинними вимогами. Замовити квитки можна за номером телефону: 096-724-1-726.

Фото Михайло Урбанський