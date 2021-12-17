До новорічно-різдвяних свят у Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі імені Тараса Шевченка підготували прем’єру.

Це постановка за казкою Ганса Крістіана Андерсена «Снігова королева». У театрі зауважують, що вона буде цікавою не лише дітям, а й дорослим.

– Щороку до новорічних і різдвяних свят ми традиційно готуємо виставу для маленьких глядачів, – розповів режисер-постановник В’ячеслав Жила. – А цьогорічна «Снігова королева», яку ми підготували за казкою Ганса Крістіана Андерсена, розрахована не тільки на дітей, а й на всю родину. Ця казка вперше опублікована у 1844 році, літературознавці схвально відгукуються про неї, і, навіть, приписують їй біблійні сюжети. Це філософська казка і скоріше вона для дорослих, ніж для дітей. Вистава «Снігова королева» у нас йшла більше 18 років. Тепер ми її оновили, осучаснили, адаптували для молодшого глядача і для батьків. У ній багато гумору, вона трохи спрощена. Думаю це буде цікавою усім.

Окрім В’ячеслава Жили, над новою версією казки працювали: заслужений художник України Григорій Лоїк, хореограф Наталя Олексів, композитор Сергій Чекалов. У виставі зайнята більшість акторської трупи. Готували її близько двох місяців.

Прем’єрні покази відбудуться 19 грудня об 11 годині, 21 грудня о 13 годині, 29 грудня об 11 та 13 годині. Вартість квитка – 50 гривень. У театрі приймають колективні замовлення.