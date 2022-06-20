“Драгер” показав у небо: на Тернопільщині зупинили дуже п’яного водія

На Тернопільщині у 38-річного п’яного водія мотоскутера виявили 25-кратне перевищення норми алкоголю. Драгер, розрахований максимум на 5 проміле, показав стрілки «у небо», що означає перевищення максимального показника.

Як повідомила у коментарі ZAXID.NET речниця патрульної поліції Тернопільщини Катерина Метельська, чоловіка зупинили близько 22:00 у неділю, 19 червня, на трасі М-19 «Доманове–Ковель–Тереблече». У мотоскутера не було номерних знаків, крім того, водій їхав без мотошолома.

Під час спілкування патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти тест на драгері. Прилад «зашкалив» та показав стрілки «у небо».

«Драгер визначає від 0,2 до 5 проміле. Але якщо вже показує такі стрілки, то це означає, що там понад 5 проміле», – пояснила Катерина Метельська.

На чоловіка склали адмінпротокол за ч.1 ст. 130 КУпАП (п’яне керування), санкція статті передбачає 17 тис. грн штрафу та позбавлення водійського посвідчення на рік.

Також склали ще дві постанови за ч.5 ст. 121 КУпАП (порушення водієм правил користування мотошоломами) та ч.1 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом без відповідних документів).