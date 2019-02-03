ДПА і ЗНО: хто і що складатиме цього року

03/02/2019 Розмір тексту:

Іспити з яких предметів, і в якій формі здаватимуть цього року школярі та учні професійної освіти затвердили у Міністерстві освіти і науки України. Які раніше, проводитимуть їх у формі державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання.

Державну підсумкову атестацію здаватимуть учні четвертих та дев’ятих класів. Після закінчення початкової школи, ДПА для четвертокласників проводитять з метою моніторингу якості освіти. Отримана оцінка не впливає на річні оцінки учня у табелі. Молодші школярі здають атестацію у письмовій формі в школі з української мови та математики.

Для учнів дев’ятих класів ДПА проводять вже для оцінювання результатів навчання. Вони здають атестацію також письмово, а не у формі ЗНО, з трьох предметів: української мови, математики та одного на вибір: біологія, географія, зарубіжна література, іноземна мова (англійська, іспанська, німецька або французька), українська література, фізика, хімія. Що саме здаватимуть у школі із цього переліку вирішує педагогічна рада закладу освіти і затверджує своїм наказом його керівник. Цього року до атестації з іноземної мови у дев’ятих класів додали аудіювання, щоб у майбутньому школярі були готові до аудіювання під час ЗНО.

Одинадцятикласники здають ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання, тобто тестів, також з трьох предметів. Обов’язковими є два предмети: українська мова, і на вибір учня – історія України або математика. Третій предмет учень також обирає за бажанням із: математики, історії України, біології, географії, іноземної мови (англійська, іспанська, німецька або французька), фізики, хімії. Ті, хто вибрав другим навчальним предметом історію України, тертім можуть вибрати математику, і навпаки. Складати тести можна не більше, як із чотирьох навчальних предметів.

Учні та студенти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» або професійну освіту, тобто, ті, хто поступали після дев’ятого класу до навчального закладу, а цього року закінчують його, також будуть здавати ДПА з трьох предметів. Українську мову та на вибір – математику або історію України вони складатимуть у формі ЗНО у пункті тестування. Третій навчальний предмет учні здаватимуть письмово у закладі освіти. Його обирає керівництво навчального закладу або ж надає можливість вибору навчального предмета учням.

Повторно здавати державну підсумкову атестацію у формі ЗНО також повинні ті, хто минулого року отримав з української мови незадовільну оцінку 1-3 бали. Це стосується студентів, які поступали до училищ після дев’ятого класу. У 2018 році вони вперше завали ДПА у формі ЗНО з української мови.

Ольга Трач