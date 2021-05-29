Картопля — найпопулярніший овоч. Попри наявність необхідних умов, картоплі в Україні, а зокрема і на Тернопільщині, вирощують недостатньо. Овочі імпортують в основному з Білорусі.

На Тернопільщині ґрунти дозволяють вирощувати різноманітні сорти картоплі. Втім, аграрії надають перевагу іншим культурам через високу собівартість картоплі.

“На картоплю багато ресурсу потрібно спрямувати, а заробіток виходить мінімальний, бо вона дешева. Вигідніше набагато вирощувати зернові”, – каже підприємець Ігор Боднар.

Цього року аграрії, які вирощують картоплю, можуть скористатися державною допомогою. Підприємцям обіцяють відшкодувати частину витрат.

“Значна частина картоплі заводиться із-за кордону. Ми за це платимо гроші, хоча в нашій країні є добрі умови, щоб вирощувати картоплю. Цього року аграрії можуть отримати допомогу. Зокрема, постановою передбачено відшкодування вартості придбаного насіння до 50%, а сума відшкодування може сягати 250 тис. на сільськогосподарське підприємство. Також передбачається відшкодування 50% вартості обладнання для обробітку та переробки картоплі”, – зазначив директор департаменту агропромислового розвитку області Володимир Стахів.

Додамо, наразі ціна картоплі коливається від 5 до 35 гривень за кілограм. Дешевшою є торішня картопля. А от молоді овочі поки що тримаються в ціні.