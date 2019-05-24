Це пан Михайло і більше року тому чоловік разом із дружиною пережили велике горе. Їх новонароджений син помер, проживши лише 4 дні.

Чоловік розповідає, це був довгоочікуваний первісток. До сьогодні вони разом із дружиною не можуть змиритись із втратою, та у тому, що трапилось звинувачують лікарів. Михайло згадує, після того як медики побачили загрозу для дитини під час пологів – не робили жодних дій для порятунку, а навпаки- 52 хвилини чекали на головного лікаря. Про це йдеться в сюжеті телеканалу Тернопіль 1.

“Виникає питання, чому лікарі, які мали чи не мали можливість, чи компетентність була. Чому чекали ще Куценка Віктора Васильовича. Дитина народилась у дуже важкому стані. Дитину заінтубовану перевели у відділ інтенсивної терапії. 4 дні дитина пролежала і померла”, – каже Михайло Ярник.

Про причину смерті, – асфіксія новонародженого, батьки дізналися лише із документів, які їм видали згодом. Хлопчика поховали… Натомість, у перинатальному центрі «Мати і дитина» розповідають, вагітність у жінки була проблемною, під час пологів її стан контролювали медики.