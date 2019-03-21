Туші мертвих свиней, нутрощі тварин, роги та шкури великої рогатої худоби валяються під відкритим небом при в’їзді до селища Скала-Подільська.

Шокуючі фото людської халатності та безвідповідальності надіслав на адресу редакції інтернет-видання “Звістка” Роман Р. (реальне прізвище та ім’я редакції відомі).

За словами чоловіка, навколо стоїть неймовірний сморід, який розноситься на сотні метрів.

Як розповів Роман, трупи тварин, нутрощі та шкури викидають, швидше за все, власники місцевої ферми, на якій відгодовують свиней, та бійні, яка розташована неподалік. На фото добре видно не тільки рештки різних тварин та нещодавно викинуті трупи свиней, а й давно почорнілі туші, які тривалий час розкладаються під сонцем та гниють.