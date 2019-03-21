На Тернопільщині судять маму третьокласника.

Педагоги написали заяви в поліцію, мовляв дитина – злісний хуліган і порушник дисципліни. Мама школяра заявляє – вчителі побили дитину в присутності поліції. А вчинили розправу над учнем, тому що той написав у контрольній роботі: “Вчителі на уроки не ходять, а постійно п’ють каву …”, повідомляє Сегодня.

“Працівники поліції мені подзвонили і сказали, що мою дитину затримали, бо вчителі скаржаться, що моя дитина не слухає в школі”, – говорить Ольга Шаган, мати учня 3-го класу.

Троє поліцейських і вчитель закрили Богдана в класі і влаштували справжній допит, розповідає мама Ольга. Коли прибігла в школу, педагоги звинуватили її в тому, що вона не займається вихованням дитини.

“Вони його залякували, говорили – що заберуть в інтернат, позбавлять батьківських прав, я понесу кримінальну відповідальність, оштрафують вони мене. Вчителька Лілія Сергіївна Лагода била його біля вуха рукою і працівники поліції це бачили”, – ділиться жінка.

Богдан уже тиждень не ходить в школу, боїться. Розповідає, покарали вчителі його через контрольну з української мови.

“Дали зошити і там ми повинні були написати, чому тебе вчителі навчать? І я написав, чому мене можуть вчителі навчити, якщо вони сидять на уроках у вчительській і п’ють каву”, – говорить сам хлопчик.

Педагоги написали заяву, і поліція оперативно передала матеріали до суду. У класі, де вчиться Богдан, всього троє дітей. Класний керівник каже – хлопчик вчиться посередньо.

“Дитина звичайно … поведінка у неї нормальна, але іноді буває що зриває уроки. Ну як зриває – розмовляє, заважає іншим”, – розповідає Наталя Костишак, класний керівник 3-го класу.

І зошит з тієї контрольної зник. Ні в учительській, ні в кабінеті класний керівник її знайти не може. Запевняє – в поліцію скаржилися інші педагоги.

“Шумить на перервах. Лазив по деревах і порушував поведінку на перервах”, – говорить Лілія Лагода, учитель Подлеснянской загальноосвітньої школи I-III ступенів.

А ще, обурюються вчителі, Богдан зовсім не злякався поліцейських.

Справу про невиконання батьками обов’язків по вихованню дитини розглядає районний суд Монастирисьок. В процесі розгляду суддя з’ясував – зауважень до поведінки дитини раніше не було, а в самих матеріалах справи є наклеп. Тому Ольгу виправдали.

Ольга ж написала зустрічну заяву – про побиття дитини і перевищення повноважень правоохоронцями. Чи била вчителька дитину – поліцейський, який був в той час у школі, не зізнається.

У свою чергу, директор школи розпорядилася вирізати біля школи дерева, щоб Богдан та інші діти не лазили по них і тим самим не зривали уроки. Тепер фасад школи прикрашають пеньки.