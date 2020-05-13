Мобільний шахрай за декілька хвилин заробив майже сорок тисяч гривень. А довірлива краянка втратила ці гроші, бо ж повірила, що до неї телефонує працівник служби безпеки банку.

Тернополянка повірила, що її віртуальний рахунок намагалися взламати невідомі і одразу стала допомагати псевдбанкіру міняти захисні паролі. Назвала усі коди, що надійшли в смс-повідомленні, а згодом згодом почала отримувати повідомлення про зняття коштів. Допоки жінка зрозуміла, що її обшахраювали, аферист за три транзакції зняв понад 38 тисяч гривень з кредитки.

У поліції вкотре нагадують, що жоден банківський працівник не телефонує до клієнтів з запитами про захисні коди, номери банківських карток, тощо. Будь-які фінансові операції працівники фінансових установ здійснюють у відділеннях банку.