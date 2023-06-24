Один мільйон двісті тисяч гривень спрямує управління обліку та контролю за використанням комунального майна для оплати послуг за проведення інструментального обстеження несучих та огороджувальних конструкцій.

Йдеться про «Громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами за адресою площа Героїв Євромайдану, 17 в м. Тернополі». Це той самий довгобуд – обласна бібліотека у центрі міста.

Рішення про виділення коштів на обстеження споруди прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету 21 червня. Начальник управління обліку та контролю за використанням комунального майна Сергій Ковдриш зазначив, що кошти будуть використані на інструментальне обстеження на предмет міцності і стійкості незавершеного будівництва. Таке обстеження є обов’язковою умовою для того, щоб продовжити проектування. Необхідне воно для того, щоб знати що робити із будівлею далі: законсервувати чи добудовувати.

Приміщення недобудованої обласної бібліотеки обласна адміністрація передала у власність Тернопільської міської територіальної громади у жовтні 2021 року. Тоді міський голова Сергій Надал розповідав, що у міській раді планують виготовити нову проектну документацію та перепланувати об’єкт. Там мав бути сучасний ЦНАП, управління соціальної політики, та інші організації пов’язані з наданням послуг населенню.