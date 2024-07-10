“Довго, але не вічно”: доки триватиме спека на Тернопільщині?

Пік спеки на Тернопільщині прогнозують наприкінці тижня і вихідними. За прогнозами синоптиків, тоді стовпчики термометрів сягатимуть майже сорока градусів тепла. Незначної прохолоди додаватимуть короткочасні дощі та грози, які передбачають у четвер-п’ятницю.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цими днями спека набиратиме обертів. Температура протягом доби по області вночі 18 – 23° тепла, вдень 30 – 35° тепла; по м. Тернополю вночі 21 – 23° тепла, вдень 31 – 33° тепла.12 липня стовпчики термометрів сягатимуть 36 тепла, вдень можливі місцями короткочасні дощі, грози; вітер південний, 5 – 10 м/с. 13 липня максимальна температура повітря – 38° тепла.

«Є ймовірність дощів з грозами у західних областях. Втім, домінуватиме все ж суха спекотна погода. Спека триватиме довго, але не вічно. Пік спеки очікується 14-17 липня», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Метеорологи наголошують: у лісах та інших природних об’єктах області – надзвичайна пожежна небезпека 5-го класу. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження лісових пожеж, при наявності джерел займання.

Софія Романська