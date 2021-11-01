31 жовтня бригада швидкої виїжджала на вул. Колонтая, до пацієнта 1966 року народження.

Як повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги, швидку викликали родичі чоловіка, який три дні поспіль не виходив на зв’язок. Пацієнт дверей не відчиняв, тож медики швидкої викликали поліцію та МНС. Спільними зусиллями, вибивши двері, вони увійшли до квартири й побачили, що непритомний, травмований, але ще живий чоловік лежить у коридорі на підлозі.

У важкому стані – із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, у стані церебральної коми потерпілого, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано у лікарню швидкої допомоги. Обставини травмувань наразі з’ясовують працівники поліції.