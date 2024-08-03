Довелося ампутувати ніжку: на Тернопільщині врятували самця козулі, якого збив автомобіль. ФОТО 18+

На Тернопільщині врятували життя самцю козулі, якого знайшли на узбіччі автотраси. Ймовірно, тварина потрапила під колеса автомобіля та не могла самостійно пересуватися.

Самець козулі віком приблизно 1,5-2 роки перебував у шоковому стані з численними травмами та забоями. У нього був відкритий переломом задньої лівої кінцівки, повністю розтрощений п’ятково-гомілковий суглоб, розірвані медіальні зв’язки, повідомляють у товаристві мисливців і рибалок.

Фахівці Монастириської дільничної лікарні ветеринарної медицини надали кваліфіковану допомогу тварині. Насамперед вивели козулю з шокового стану. На жаль, задля збереження життя довелося застосувати радикальний хірургічний метод – ампутувати кінцівку.

У післяопераційний період тварину передали до Українського товариства мисливців і рибалок. Доглядає самця голова Монастириської РО УТМР Анатолій Дзюбінський.

Зараз життю тварини нічого не загрожує. Стан самця покращився. Йому дають антибіотики та протизапальні препарати, обробляють рани. Козуля поступово відновлюється.

Поки тварина живе ізольовано у вольєрі. Пізніше її планують передати до одного з екопарків, де вона зможе жити з іншими козулями, оскільки вижити у дикій природі за такої травми шансів у копитного немає.