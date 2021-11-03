На Тернопільщині посилили контроль за дотриманням санітарно-епідемічних правил. Відстежують карантин в області понад півсотні мобільних груп.

Протягом тижня поліцейські виявили 621 порушення карантинних правил і склали 139 адміністративних протоколів.

«Попри тривалість пандемії люди дозволяють собі порушувати та ігнорують елементарний принцип маскового режиму. Це досить часті порушення, ми їх фіксуємо. Сподіваємося, що люди будуть ставитися серйозно. 20 жовтня був прийнятий протокол обласної комісії, у нас тиждень часу проводитиметься профілактична робота. Але якщо виявляються системні порушення, то ми фіксуємо їх», – зазначив начальник Тернопільського міського відділу поліції Сергій Осадца.

У складі мобільних груп працюють поліціянти, муніципальні інспектори, епідеміологи. Вони в основному відстежують здебільшого дотримання маскового режиму і наявність сертифікатів вакцинації.