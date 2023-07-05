Медичні препарати, які входять до переліку за програмою «Доступні ліки» в аптеках з першого липня 2023 року можна отримати тільки за електронним рецептом.

Про це під час брифінгу повідомила начальниця департаменту охорони здоров’я ТОВА Ольга Ярмоленко.

– До цього часу за програмою «Доступні ліки» використовувалися, як електронні, так і паперові рецепти, – сказала Ольга Ярмоленко. – З 1 липня 2023 року на не окупованій території України відпуск препаратів по цій програмі здійснюється тільки за електронним рецептом. Електронний рецепт пацієнт може отримати у свого лікуючого лікаря первинної або вторинної ланки медичної допомоги. Отримавши відповідний код на телефон він звертається в аптеку, яка працює по програмі «Доступні ліки». На кожній такій аптеці є наліпка «Доступні ліки». У нашій області є 419 точок відпуску препаратів по цій програмі.

Директорка Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного обʼєднання Наталія Марків зауважила, що відпуск препаратів за електронним рецептом є зручним, як для покупців, так і для аптек, оскільки обслуговування відбувається просто і швидко.

Програма «Доступні ліки» діє в Україні із серпня 2019 року. Це 254 препарати, які держава компенсує хворим частково або повністю. До них, зокрема, входять препарати для лікування серцево-судинних хвороб та верхніх дихальних шляхів, бронхіальної астми, цукрового діабету, наркотичні препарати, імуносупресанти.