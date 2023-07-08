“Доступні ліки” більше не продаватимуть за паперовими рецептами

Медикаменти за державною програмою «Доступні ліки» не продаватимуть за паперовими рецептами.

Про це повідомила на брифінгу директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Після повномасштабного вторгнення паперові рецепти для «Доступних ліків» дозволяли використовувати в усіх регіонах України. Відтепер їх можна буде застосовувати лише у тих областях, де тривають бойові дії.

«З 1 липня ліки, які відпускають в рамках програми «Доступні ліки» надаватимуть виключно за електронними рецептами. Держава за Програмою медичних гарантій компенсовуватиме пацієнтам вартість медичних засобів. Є ряд препаратів, які держава компенсовує частково або повністю. Це стосується певних видів захворюваності, судинних захворювань, бронхіальної астми, захворювання верхніх дихальних шляхів, при цукровому діабеті. Сімейні лікарі у нашому регіоні створюватимуть лише електронні рецепти, що стосується програми «Доступні ліки», якими можна скористатися в аптеках», – зазначила Ольга Ярмоленко.

За програмою медичних гарантій, заплановано розширити перелік лікарських та медичних засобів, які необхідні для лікування в амбулаторних умовах паліативних хворих, що потребують знеболення.