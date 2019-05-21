Верховна Рада може у найближчі дні зібратися на позачергове засідання.

Це стало відомо за результатом консультацій Володимира Зеленського з керівниками фракцій.

Президент має намір найближчим часом оприлюднити закон про розпуск парламенту, але перед тим вимагає, щоб ВР змінила виборчий закон. Йдеться про зниження виборчого бар’єру до 3% та скасування виборів у мажоритарних округах.

Також не виключено, що на позачерговому засіданні ВР будуть розглянуті кадрові пропозиції Зеленського по силовиках, а також пакет законів, на яких наполягатиме новий президент.