Хочеться чогось смачного, а готувати немає ні часу, ні бажання? Завжди можна замовити їжу додому чи на офіс з доставкою. От тільки завжди виникає питання: а де ж замовляти, адже майже усі заклади Тернополя пропонують доставку?

Це так, але жоден не пропонує такого вибору й різноманіття страв, як Сім’я ресторанів Файного міста. Тільки уявіть: в одному замовленні можна скомпонувати страви з чотирьох закладів Файного!

Доставка їжі Тернопіль: де замовити?

Хочете замовити їжу в місті Тернопіль? Обирайте, що до вподоби саме Вам:

– Паб Файне Місто пропонує широкий вибір страв української і європейської кухні та комплексні обіди. Улюблений багатьма панський дерун, великі пательні м’яса та картоплі, салати, закуски, сезонне меню – усе це можна замовити у Пабі.

– Клуб Файного відомий неперевершеними стравами італійської кухні та неповторними десертами. Паста, тортеліні, моцарела фрі, морозиво власного виробництва – апетитно та смачно!

– ЯНГ відомий насамперед своїми оригінальними суші-ролами, зробленими за унікальною авторською рецептурою. Також тут широко представлена азійська кухня. Найсмачніша лапша удон, вантони, тайський рис, в’єтнамський фо бо, смажений тофу – справжня Азія лише у ЯНГу.

Бар Пасаж Адлера 13 популярний великим вибором смачних і соковитих бургерів. Ще тут можна замовити різноманітні страви американської та мексиканської кухонь. Популярна у Пасажі не лише доставка їжі, а й авторських та класичних коктейлів.

Великий вибір – це не єдина перевага ресторанів Файного. Замовляючи їжу в одному з закладів, Ви завжди будете впевнені, що вона приготована з якісних та свіжих продуктів, а усі страви при доставці матимуть не тільки неймовірний смак, а й гарний вигляд.

Бездоганна якість за демократичною ціною – це принцип, якому неухильно слідує Сім’я ресторанів Файного.

Завжди свіжа і смачна їжа на доставку

Доставка їжі в місті Тернопіль від Сім’ї ресторанів Файне місто працює щоденно. Умови доставки дуже прості: мінімальне замовлення має скласти 200 грн в межах міста і 300 грн – за межами. Ціна доставки – 30 гривень, а при замовленні на суму 450 грн – доставка по місту безкоштовно (за містом сума має складати від 500 грн).

Як зробити замовлення? Одним із цих зручних та простих способів:

– Скориставшись спеціально розробленим додатком для телефону. Так усе буде завжди під рукою.

– Обравши бажані страви на сайті, де є фото, опис та ціна страв.

– Подзвонивши за телефонами: 098-055-77-11 або 0352-51-94-44.

Зробивши замовлення на адресу безпосередньо в одному з закладів.

Потрібна доставка обідів на офіс чи вечері додому – «Файне місто» зробить це швидко та якісно, щоб Ви завжди могли насолодитися смаком ідеально приготованих страв.