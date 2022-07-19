17 липня, захищаючи Україну, загинув Сергій Ушкевич з Озерної. Йому назавжди залишиться 27 років.

Про важку втрату повідомили на сторінці Озернянської ОТГ.

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“Він змалечку займався спортом, акробатикою, виступав на сценах, показуючи мистецтво еквілібристики. Досягав надможливостей більших, ніж закладено в людину природою.

24-го лютого Сергій перебував у столиці, працював у цирковій групі. Мали виступи навіть в європейських країнах. Частина групи роз’їхалася, а він приєднався до захисників Києва. Потім, перебуваючи у лавах Збройних сил України відбивав ворога з Ірпіня і Бучі.

Сергій Ушкевич загинув на Харківщині 17 липня, до останнього виконуючи свій військовий чин. Ворожі снаряди обірвали життя…

Тяжко знайти слова… Щиро співчуваємо родині, друзям, батькам. Сергій назавжди залишиться у наших серцях! Вічна Йому пам’ять і слава!

Герої не вмирають!”, – ідеться у повідомленні.