“Досі залишається загадкою, чому Гройсман не вніс за три роки кандидатуру Уляни Супрун на затвердження”, – Михайло Головко

– Ця вся ситуація пов’язана з банальною безвідповідальністю влади, тому що не було б цього інциденту, якби упродовж останніх 3-х років в уряді повноцінно сформували представників, тобто обрали міністрів. Адже на сьогоднішній день Уляна Супрун не є Міністром охорони здоров’я України, вона є першим заступником, яка виконувала обов’язки міністра. Також згадайте, що у нас немає Міністра аграрної політики, вакантна посада Міністра інформаційної політики, тобто наша держава позиціонує себе як країна і уряд «в. о». Зокрема, голова фонду держмайна – в. о. А яка відповідальність лежить на людині, яка виконує обов’язки?! Згідно із законом на це надається три місяці. Після відведеного часу Уляну Супрун мали би призначити на посаду. Відтак, виникає логічне запитання: «Чому Гройсман за три роки не вніс кандидатуру Уляни Супрун на затвердження у парламент?» –зазначив Михайло Головко.

Також нардеп розуміє, що відсутність міністра у ключовій галузі для України означає те, що на сьогодні нікому брати відповідальність за життя і здоров’я українців.

– Реформа у галузі медицини – це надання відповідних послуг, які відстоювала група народних депутатів, тобто це законопроект не є міністерським, він належить депутатам – це, по-перше. По-друге, охорона здоров’я – це не галузь, у якій можна проводити експерименти над людьми. А те, що у нас немає за нею затверджено міністра, говорить лише про безвідповідальну політику так званої коаліції. Адже юридично ми не можемо побачити, хто входить в цю коаліцію БПП і «Народного фронту», тому що її дані є засекреченими. За те ми бачимо порушення, подвійні стандарти щодо Конституції, регламенту, законів тощо. І коли парламент (так звана коаліція) не бере на себе відповідальність затвердити посаду Міністра охорони здоров’я, то це відображає їхнє ставлення до людей, тобто байдужість. Я вважаю, що це ключова галузь, яка відповідає за життя і здоров’я українців, і відповідна людина має бути погоджена і затверджена. Якщо вони не здатні ухвалити таке рішення, то не потрібно переводити стрілки на когось іншого, тому що ця ситуація виникла лише через їхню безвідповідальну політику, – обурився Михайло Головко.