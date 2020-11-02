Дошкою в голову: розлючений чолов’яга ледь не відправив сусідку на той світ

Слідчі Кременецького відділу поліції скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 КК України.

Підозрюваний у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень – 58-річний житель села Лідихів.

У ході досудового розслідування було встановлено, що зловмисник під час конфлікту замахнувся і жбурнув дерев’яною дошкою у голову сусідці. Удар був такої сили, що потерпіла втратила свідомість. У такому стані її було госпіталізовано.

Поліцейські встановили, між родиною потерпілої та підозрюваним вже багато років тривають сусідські конфлікти. Селяни неодноразово з’ясовували взаємини словесними образами, проте випадок, що трапився в середині серпня цього року, ледь не коштував жінці життя. Запальна вдача 58-річного чоловіка привела його на лаву підсудних.

Згідно санкцій інкримінованої статті підозрюваному загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.