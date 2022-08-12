Дощові вихідні передбачають на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, по всій території регіону можливі дощі та грози. Температурні показники денної пори коливатимуться від 19 до 23 градусів тепла.

Погоду на Тернопільщині цими днями зумовлюватиме циклон. Відтак ймовірність опадів залишатиметься високою. Дощі сприятимуть похолоданню.

«У західних областях України передбачається найсвіжіше повітря, очікується +20+25 градусів. Пройдуть періодичні дощі з грозами. Грітися трохи заважатиме північно-східний рвучкий вітер. Ближче до Спаса спека охопить всю Україну, стовпчики термометрів перевищуватимуть тридцятиградусну позначку. Що домінуватиме – циклони чи антициклони – будемо відстежувати разом і довіряти винятково професійному підходу до аналізу та прогнозу погоди», – зазначила синоптик Наталка Діденко.

Отже, поки в регіоні дощитиме і буде прохолодно. Повернення спеки обіцяють з 19 серпня.