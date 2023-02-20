Атмосферні фронти йдуть на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, цими днями у краї пройдуть дощі, місцями можливий мокрий сніг. Також дошкулятиме сильний штормовий вітер.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, погода цього тижня на Тернопільщині буде нестійкою. Її визначатимуть атмосферні фронти, які чергуватимуться з полями підвищеного атмосферного тиску. “На Тернопільщині буде хмарно з проясненнями. Вночі пройдуть дощі. Вдень обійдеться без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Вітер західний, 9 – 14 м/с, пориви 17 – 22 м/с, вдень місцями до 25 м/с. Температура вночі 0 – 5º тепла, вдень 5 – 10º тепла”.

Через складну погоду у краї оголосили штормове попередження – другий рівень небезпечності.

“В Україні у вівторок порядкуватиме циклон Willy з атмосферними фронтами. Зазвичай, в кінці лютого – на початку березня і відбуваються подібні активні атмосферні процеси, явища змішуються, як зимові, так і весняні, розпочинається перехід від зими до теплих сезонів.

А ми знаємо, що на стику різних повітряних мас, у контрастних зонах, явища проявляються виразніше та активніше. Ось і завтра повсюди в Україні практично очікуються дощ та мокрий сніг. Дощу – більше, бо переважатиме висока температура повітря. Впродовж дня стовпчики термометрів коливатимуться від 3 до 9 градусів тепла, на півдні та заході місцями до +10+13 градусів. Характерна синоптична ознака завтрашнього дня – сильний вітер із штормовими поривами, який вже сьогодні непогано так гуляє в багатьох областях. Пориви вітру досягатимуть 15-20 й більше метрів за секунду. Такий сильний вітер посилюватиме відчуття холоду, навіть при високій температурі, може валяти та зривати з дахів, балконів, по дворах предмети, ламати старіші дерева, нагинати білборди, так що дуже обережно та уважно, будь ласка”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, надалі у краї теплішатиме, втім, опади не покидатимуть регіону.