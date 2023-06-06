Дощі та грози пройдуть на Тернопільщині.

За прогнозами синоптиків, цими днями погоду на Тернопільщині зумовлюватимуть атмосферні фронти, які наближаються до регіону. Температурні показники під час опадів знижуватимуться.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 7 червня Тернопільщина відчує вплив атмосферних фронтів від циклону з центром над Румунією. У регіоні буде хмарно. Пройдуть короткочасні дощі та грози. Температура повітря вдень коливатимуться від 17 – 22° тепла.

«Найпрохолодніше буде у західних областях. Пройдуть дощі, також можливі грози. Вихідними Україну проходитимуть атмосферні фронти – дощів побільшає. Поки що температура повітря втримується комфортна, з невеликими коливаннями, ані сильної спеки, ані серйозного похолодання», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, погода на Тернопільщині цими днями буде комфортною. Прохолоди додаватимуть довгоочікувані дощі та грози.