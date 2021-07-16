Довгоочікувані дощі пройдуть на Тернопільщині. Місцями в регіоні можливі сильні грози. Втім, температурні показники залишатимуться високими.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, на Тернопільщині зберігатиметься похмура погода з проясненнями, вітер – західний 3-8 метрів за секунду. Місцями пройдуть короткочасні дощі. Температура повітря вночі коливатиметься від 18 до 20 тепла, вдень 29 – 31 градус вище нуля.

«Хоч як спека нас тисне, все ж треба зібрати рештки ентузіазму і сильно, разом проскандувати – “вівторок” вівторок!”, як до улюбленої рок-зірки на сцені. Бо саме у вівторок, 20-го липня, до нас почне заходити свіжіше повітря, а спека відповзатиме на задніх лапах. Але поки що дуже висока температура повітря в Україні залишається.

16-го липня очікується протягом дня +30 +35, місцями +33 +37 градусів. Хоча сухе повітря ще домінує завдяки антициклону, проте він, антициклон, старіє, поступово руйнується. Окремі локальні дощі можливі в західних областях. Послаблення спеки прийде в Україну 20-го липня», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, цими днями на Тернопільщині ще зберігатимуться високі температурні показники. А наступного тижня прийде відчутне похолодання.