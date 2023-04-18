Дощі і похолодання: коли на Тернопільщині нарешті потеплішає?

У середу на Тернопільщині передбачають дощі, а також зниження температурних показників. За прогнозами синоптиків, погоду у краї зумовлюватимуть атмосферні фронти Чорноморської циклонічної системи.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 19 квітня у краї буде хмарно з проясненнями. Місцями пройдуть невеликі дощі, вітер північно – східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 3 – 8º тепла, вдень 7 – 12º тепла.

«Невеликі дощі пройдуть 19-го квітня на заході. У четвер очікується короткочасне похолодання! Надалі знову в межах +12+17 градусів, з періодичними дощами. За експертними оцінками Українського Гідрометцентру, на 18-28 квітня припадає пік водопілля, вода ще надходитиме», – зазначила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, 20 – 21 квітня очікується підвищення температурних показників. Температура коливатиметься вночі 3 – 8º тепла, вдень 10 – 15º тепла.