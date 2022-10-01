У перші дні жовтня на Тернопільщині домінуватиме тепла погода. За прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів місцями підвищуватимуться до 15-18 градусів тепла. Втім, у регіоні дощитиме, а місцями можливі грози.

Синоптики стверджують, що у неділю дощів побільшає, вітер посилиться, а температурні показники знизяться.

«У перший день жовтня можливі магнітні бурі, вони обіцяють бути серйозними. Сонце захоче побути більш активним, спалахи та викиди обіцяють бути потужними, тому зверніть увагу на своє здоров’я. Щодо того, як розпочнеться метеорологічний жовтень, то у суботу, 1-го жовтня, практично повсюди у західному регіоні пануватиме тепла погода з температурою повітря вдень +13 +18 градусів. У неділю погода зміниться – побільшає дощів, посилиться вітер та знизиться температура повітря. Ну, й магнітні бурі поки що залишаються активними, триватимуть кілька днів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, після вихідних на Тернопільщині похолоднішає. Протягом наступного тижня зберігатиметься прохолодна дощова погода.