Неділя тішить жителів Тернопільщини теплом і сонцем. Однак уже з понеділка холоди повернуться разом з дощами і мокрим снігом.

Холодний атмосферний фронт ще в дорозі, але упродовж двох днів Україна опиратиметься й опадам, й похолоданню, – зазначає синоптик Наталка Діденко. У неділю місцями є ймовірність дощів у західних областях.

“29-го березня, температура повітря у більшості областей комфортна: +12 +18 градусів. А ось з понеділка холод таки прийде і подекуди перетворить дощ у мокрий сніг. У більшості областей повернуться нічні морози”.

За попередніми прогнозами синоптиків, відновлення синоптичної справедливості слід очікувати у другій половині тижня. Далі температурні показники помітно підвищуватимуться, і керуватиме погодними процесами весна.

Софія Романська