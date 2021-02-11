Дорожники не змогли, аграрії розчистили: у Золотому Потоці фермери надали техніку, щоб прибрати сніг. ФОТО

На території Золотопотіцької об’єднаної територіальної громади виникла проблемна ситуація.

Снігу нападало стільки, що спеціалізована техінка не впоралася з обсягом робіт, натомість на допомогу селянам прийшли місцеві фермери.

Вже багато років поспіль однією з найбільш проблемних ділянок для руху автотранспорту в зимовий період на території Золотопотіцької територіальної громади є дорога Русилів – Соколів С 200305 (3,4 км)

Навіть техніка ТОВ «Глобал Білд Інжиніринг» – організація, яка обслуговує цю дорогу, не могла подолати наслідки негоди 7-8 лютого 2021 року.

Для вирішення цієї проблеми, за сприяння селищного голови та старости Соколівського старостинського округу, 9 лютого 2021 року, працівники Комунального підприємства «Золотопотіцьке комунальне господарство» спільно з ТзОВ «Бучачагрохлібпром» і завдяки наданій ними техніці повністю розчистили дорогу і відновили рух.