Служба безпеки України викрила механізм розтрати бюджетних коштів посадовцями районних держадміністрацій Тернопільщини під час постачання природного газу місцевим закладам освіти.

Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2018-2019 років низка бюджетних установ регіону здійснювала закупівлі природного газу за завищеними цінами в інтересах комерційних структур. Незважаючи на те, що ціна природного газу на ринку енергоресурсів знизилась майже у двічі, посадовці укладали додаткові угоди з постачальниками, у яких вартість продукції тільки зростала.

За попередніми висновками, через дії посадовців державі завдано збитки на суму понад 2,5 мільйона гривень. За матеріалами СБУ органами прокуратури області розпочато 4 кримінальні провадження за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Після документування протиправних дій розпочато переукладання збиткових договорів на ринкових умовах. Це дозволить зекономити бюджетам 7,5 мільйона гривень під час поточного опалювального сезону.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Триває досудове слідство.