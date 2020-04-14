13 людей загинули в аваріях на автошляхах області цього року, – повідомив начальник Патрульної поліції Богдан Шевчук.

Загалом в регіоні трапилося понад півтисячі ДТП. Найбільше аварій стається у середу: з 15-ї по 16-ту годину, – кажуть у поліції. З чим пов’язана така статистика, невідомо.

“Серед ключових причин аварійності — порушення правил маневрування, перевищення безпечної швидкості руху; недотримання безпечної дистанції та інтервалу; керування транспортним засобом у нетверезому стані; порушення правил обгону. Від початку року ми зафіксували 550 ДТП, з них 110 — з потерпілими, у яких 13 осіб загинуло та 149 травмовано. Нагадуємо про необхідність неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Оскільки, ДТП — це одна мить, з наслідками якої можна боротися все життя”!

За словами правоохоронців, в період карантину аварійність на автошляхах дещо знизилася. Поліцейські пов’язують це із зменшенням кількості транспорту на дорогах краю.

Софія Романська