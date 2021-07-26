Дорога перетворилася на суцільні вибоїни. У Підволочиську люди самостійно борються з наслідками негоди.

Декілька днів тому у місті була сильна злива. Після чого на деяких вулицях дорогу просто змило. Дехто вранці після дощу підсипав дорогу біля будинку, аби просто виїхати з подвір’я автомобілем.

І така проблема у містечку виникає вже не перший рік, повідомляють Т1 Новини. Люди вже звикли, що на проблемних ділянках разом з водою сходить і дорога. Деінде, не те що проїхати, а й пройти певні відрізки шляху – ще той квест.

Жителі вулиці Промислової розповідають, вже звикли, що їхня вулиця періодично перетворюється на венеційський канал.

Спустити воду людям на грядки – це єдиний варіант вирішення проблеми, який назвав голова громади Віталій Дацко. На камеру коментувати ситуацію він чомусь не захотів. Очільник громади запевняв, поганих наслідків такий спуск води не завдасть. Та конкретної відповіді на головне питання від нього так і не почули – коли ж врешті дорогу на вулиці будуть ремонтувати. Бо ж сезон дощів у самому розпалі і якщо нічого не робити, то наслідки паводків можуть бути ще масштабнішими.