ЗМІ неодноразово писали про славнозвісний міст у селі Струсів, що на Тернопільщині.

З листопада місяця його повністю перекрили на ремонт, а з ним і постійну дорогу “Тернопіль-Івано-Франківськ”. Та навігатори і далі показуть автомобілістам, що там проїзд є, відповідно, водії, заїжджабчи у Струсів, користуються об’їзними дорогами, що ведуть через село. Про це повідомляють Тернополяни.

Люди незадоволені і вимагають кардинально вирішити проблему.

“1. Закрити дорогу в google maps

2. Запропонувати дорогу через Бережани( зменшиться навантаження і на Теребовлю)

3 Поставити знак проїзд заборонено на Дружбі, – пропонує користуаачка Мар’яна Вайда”.

Деякі користувачі пропонують залучати правоохоронців, інші ж воліють вирішувати питання місцевими силами.

“Для чого тоді Микулинецька ОТГ, якщо я маю звертатись до поліції? Влада в ваших руках, не в моїх”, – пише Maryana Vayda.

“Бо якби то машини так курсували під будинками начальства, то б скоренько і патрулі знайшлися і вихід із ситуації. Все ж таки дорога між областями!”, – зазначає Olenka Burgalo.