Батьківську плати за навчання для учнів Тернопільського ліцею №21- спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети, які здобувають початкову мистецьку освіту погодили у міській раді. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 24 серпня.

У 2022-2023 навчальному році щомісячний розмір батьківської плати становитиме 400 гривень. У минулому навчальному році батьки платили за навчання 280 гривень.

– Це рішення ми підготували, враховуючи клопотання директора закладу, – зауважив Ігор Крисоватий, заступник міського голови. – Керівництво ліцею надало економічне обгрунтування доцільності підняття плати, а також провело оптимізація витрат по самому закладу.

У документі також вказано, що звільнені від батьківської плати: діти, батьки яких загинули під час участі в АТО, ООС; діти, загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, які брали безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України; діти, батьки яких є учасниками бойових дій на території проведення АТО, ООС; діти, батьки яких отримали інвалідність під час участі в АТО, ООС та під час безпосередньої участі у заходах необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України; діти-сироти, дітей позбавлених батьківського піклування; діти-інваліди; діти з малозабезпечених сімей; діти з багатодітних сімей; діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.

Половину вартості навчання оплачують батьки: найбільш талановитих дітей; дітей з особливими освітніми потребами (інклюзивне навчання); другої дитини, при умові навчання у закладі двох дітей; дітей вчителів даного закладу освіти.