Дорогезний BMW згорів посеред траси на Тернопільщині

Пожежа сталася 26 липня на трасі біля села Острів Тернопільського району.

Як повідомили рятувальники, о 21:14 черговим караулом 3-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону ліквідовано пожежу автомобіля «BMW X6», що виникла на автодорозі М-19 «Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече», поблизу с. Острів Великоберезовицької ТГ Тернопільського району.

Внаслідок пожежі вогнем знищено даний автомобіль. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.