Дорога перетворилася на ріку: у Тернополі прорвало трубопровід. ВІДЕО
16/02/2019 0
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Вчора із самого ранку дорогу на Куліша можна було перепливати.
Ріки води текли через прорив трубопроводу.
Аварійні бригади працювали весь день, щоб вирішити проблему. Все ж, наслідки доводиться ліквідовувати і сьогодні.
Детальніше – в сюжеті ІНТБ.
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