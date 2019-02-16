Дорога перетворилася на ріку: у Тернополі прорвало трубопровід. ВІДЕО

16/02/2019 Розмір тексту:

Вчора із самого ранку дорогу на Куліша можна було перепливати.

Ріки води текли через прорив трубопроводу.

Аварійні бригади працювали весь день, щоб вирішити проблему. Все ж, наслідки доводиться ліквідовувати і сьогодні.

Детальніше – в сюжеті ІНТБ.