У Тернополі батьки можуть обрати бельгійську або індійську вакцинуБельгійську платну чи індійську безкоштовну. Саме перед таким вибором стоять батьки, дітей яких необхідно вакцинувати. Мова йде про щеплення від дифтерії, стовбняка та кашлюка. Про різницю між вакцинами – у сюжеті Т1 Новини.Через декілька днів, після літніх канікул, п'ятирічний Захарчик знову піде у дитячий садок. Та аби захистити дитину від небезпечних інфекцій, мама вирішила зробити чергове щеплення. Цього разу вакцинуватиме проти кашлюка, правця та дифтерії. Мама хлопчика зізнається, що стояла перед важким вибором – яку з вакцин обрати."В нас в поліклініці проводиться індійська вакцинація, а я купляла свою бельгійську. Тому, що чула, що дитина краще її перенесе. Можливо не буде температури. Тому я не пошкодувала свої коштів аби забезпечити цю вакцину", – каже мама Захара Людмила Пйонтко.