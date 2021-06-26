Доріжка з пелюсток і зворушливий вальс: у Чорткові з розмахом відсвяткували випускний. ФОТО

У п’ятницю на площі Героїв Євромайдану у Чорткові відбулося прощання із школою – випускний бал для 173 учнів 11-их класів.

Привітати винуватців торжества завітав міський голова Чорткова Володимир Шматько, начальниця управління освіти, молоді та спорту Людмила Поліщук, преосвященний владика Димитрій Григорак, настоятель церкви Святої Покрови о. Михаїл Левкович та отець Володимир Гриців, вчителі, батьки та друзі. Про це повідомляють на сторінці Чортківської міської ради.

«Вже завтра у вас почнеться новий етап життя, нові виклики, нові перемоги та поразки. Не зважаючи на будь-які життєві обставини, за жодних умов не зупиняйтесь на досягнутому, вчіться, розвивайтесь, набирайтесь досвіду та життєвої мудрості. А головне – де би ви не вчились, в Україні чи закордоном, після завершення університету повертайтесь до рідного міста, живіть тут, працюйте, створюйте сім’ю. І у нас обов’язково все буде добре! Зі святом вас, діти!», – звернувся до випускників Володимир Шматько.

За сумлінне навчання та високі здобутки золотими медалями та грошовими винагородами у розмірі 8000 грн нагородили 21-го учня. Срібні медалі та винагороди по 5000 грн отримали троє випускників.

Цьогоріч на випускників чекав особливий сюрприз – для них співав учасник музичного гурту «ВІА Кіп’яток» та гумористичної команди «VIP-Тернопіль» Аркадій Войтюк.

Завершився випускний вечір теж оригінально. Спершу випускниці станцювали зі своїми татами, після чого – випускники із матерями. Лише тоді понад 70 пар 11-класників поєднались у ніжному та граційному вальсі, їхньому останньому вальсі у ролі школярів.