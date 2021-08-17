П’ятирічному хлопчикові з Тернопільщини, котрий постраждав внаслідок ДТП, потрібна допомога.

Про це у Фейсбуці повідомила хресна дитини Лілія Вовк.

“Звертають до усіх небайдужих! В родині моєї сестри сталась велика біда. В страшну ДТП потрапив мій похресник Давидко, якому 5 рочків. Дитина з четверга знаходиться в реанімації на ШВЛ. Кожного дня потрібна велика сума коштів на ліки та спеціальне харчування. Тому благаю допоможіть, хто скільки може. Хто фінансами, а хто молитвою! Давайте допоможемо Давидику жити і радіти в цьому світі. Хай Бог віддячить вам сторицею. Сестра банківської картки немає, тому даю номер своєї. Карта Приват 4149 4991 3879 6600 Лілія Вовк, номер телефону мами Світлани 0975760026, мій номер 0966417230“, написала жінка.