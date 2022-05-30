“Допомогла не одній сотні людей”: у Тернополі прощаються з працівницею міськради

Вчора не стало працівниці управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міської ради Галини Вовк.

Про це повідомили на сторінці управління.

“Щира, добра і світла людина…. Хороша людина та кваліфікована працівниця, яка допомогла не одній сотні людей.

Щиро вдячні, що багато років мали можливість працювати разом. Дякуємо за Ваше розуміння, підтримку і безцінний досвід. Спочивайте з Богом! Щиро сумуючий колектив!

Попрощаються з Галиною Миронівною сьогодні. Початок похоронної церемонії – о 12-й годині.